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Страница 65 из 65«1...636465
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прочитал, и как-будто дома побывал.https://lenta.ru/articles/2019/07/15/mangyshlak/#10
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я их не читаю, только комментирую

Мда.. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
товарисчь Бегунок заступился за них!

Не мешай получить товарищу грин-карту. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как связь блокируется

VPN в хату и будет вам радость.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2035 год, Россия, Кремль. 8-)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
2035 год, Россия, Кремль.

Вот это и бесит - эти /// будут видеть ещё наши внуки.

[Исправлено: Iney, 16.07.2019 - 13:00]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё делается по казахски, неторопливо.https://lenta.ru/news/2019/07/16/latinitsa/А сколько разговоров-то было!!!
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вот это

Думаешь не будет? :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2142
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь не будет?

Никогда! Этот зубами вцепился, иначе почему бы ему не уйти? Проводит антинародную политику, выручает своих друзей, долларовых миллиардеров за счёт простых россиян. За одну только пенсионную реформу, если бы только у него была совесть, должен был уйти.Причем провели её подло, после выборов. Да и сейчас никого нормального в политику не пропускает.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3944
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Проводит антинародную политику, выручает своих друзей, долларовых миллиардеров за счёт простых россиян. За одну только пенсионную реформу, если бы только у него была

В чем заключается его антинародная политика?
Похоже у вас личное что то.
Тогда какая у нас политика, мне страшно сказать даже.

[Исправлено: alex_60, 16.07.2019 - 18:36]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.07.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В чем заключается его антинародная политика?

Та не заморачивайтесь! Это ж мы, постсоветские люди. Как только, устав уговаривать, нас заставляют наконец-то хоть немного работать, сразу поднимается волна об "антинародности" политики. Всё нормально, так и должно быть ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В чем заключается его антинародная политика?

Да треба объяснений, почему туда народ валит, если вообще ! ;-) Цитата:
Butch:
Всё нормально, так и должно быть

Ну вот можете же иногда, доступным языком излагать :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь не будет?

Думаю не будет, последний срок, в хорошем понимании этого слова. 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще считаю, Россия на Путина молится должна. Как он её развил и поднял. после Ельциновских.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А так то да. Распугали весь женский пол. Это не есть хорошо. Это плохо.


Дело рук диванных экспертов и критиков по всем направлениям, Обама с Трампом не при делах.
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