Кушмурунец23 Назначен новый аким Аулиекольского района #2





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Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:43 Теменов Ерлан Олжабаевич родился 9 июля 1971 года. В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности «Зооинженер», в 2001 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономист-бухгалтер». Трудовая деятельность: 18.11.1993-01.11.1995 - налоговый инспектор отдела налогообложения граждан и прочих доходов налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 01.11.1995-27.05.1997 - старший налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 27.05.1997-25.08.1997 - главный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 25.08.1997-11.11.1998 - старший налоговый инспектор отдела налогообложения частных предпринимателей налогового отдела по городу Аркалыку Костанайской области 11.11.1998-05.08.1999 - исполняющий обязанности заведующего сектора отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 05.08.1999-01.10.1999 - исполняющий обязанности начальника отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 01.10.1999-15.12.2000 - начальник отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 15.12.2000-25.03.2001 - начальник отдела взимания налогового комитета по Ерейментаускому району Акмолинской области 26.03.2001-19.06.2001 - начальник отдела взимания с возложением обязанностей председателя налогового комитета по Узункольскому району Костанайской области 19.06.2001-19.10.2005 - председатель налогового комитета по Узункольскому району Костанайской области 19.10.2005-28.09.2010 - начальник налогового Управления по Карабалыкскому району Костанайской области 29.09.2010-05.10.2015 - заместитель акима города Аркалык Костанайской области по экономическим вопросам 05.10.2015-21.10.2015 - методист ГУ «Аппарат акима города Костаная», по трудовому договору 22.10.2015-24.11.2015 - исполняющий обязанности заместителя акима города Костаная по вопросам экономики, жилищно-коммунального хозяйства 25.11.2015-28.04.2017 - заместитель акима города Костаная по вопросам экономики, жилищно-коммунального хозяйства 02.05.2017-15.07.2019 - аким Мендыкаринского района.



[Исправлено: Кушмурунец23, 16.07.2019 - 17:48]