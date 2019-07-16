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§ NG.kz
Назначен новый аким Аулиекольского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36229
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назначение подписал 16 июля аким области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Аулиекольского районного маслихата. Ранее должность акима Аулиекольского района занимал Асхат Кисиков, который находится в данным момент под домашним арестом.
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§ Серый волк
Re: Назначен новый аким Аулиекольского района
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10331
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по Аркалыкскому району.Затем 5 лет работал в должности заместителем акима Аркалыка. еще полтора года - на посту заместителя акима Костаная.
У вас тут пробел в области его успехов пропущен!
Что-то не слышно было о творческих успехах деятельности этой аркалыкской руинной команды, ну кроме феноменальной коррупции на руинах.
:lol:
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§ Кушмурунец23
Назначен новый аким Аулиекольского района
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 16.07.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теменов Ерлан Олжабаевич родился 9 июля 1971 года. В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности «Зооинженер», в 2001 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономист-бухгалтер». Трудовая деятельность: 18.11.1993-01.11.1995 - налоговый инспектор отдела налогообложения граждан и прочих доходов налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 01.11.1995-27.05.1997 - старший налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 27.05.1997-25.08.1997 - главный налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области 25.08.1997-11.11.1998 - старший налоговый инспектор отдела налогообложения частных предпринимателей налогового отдела по городу Аркалыку Костанайской области 11.11.1998-05.08.1999 - исполняющий обязанности заведующего сектора отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 05.08.1999-01.10.1999 - исполняющий обязанности начальника отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 01.10.1999-15.12.2000 - начальник отдела принудительного взимания налогового комитета по городу Аркалыку Костанайской области 15.12.2000-25.03.2001 - начальник отдела взимания налогового комитета по Ерейментаускому району Акмолинской области 26.03.2001-19.06.2001 - начальник отдела взимания с возложением обязанностей председателя налогового комитета по Узункольскому району Костанайской области 19.06.2001-19.10.2005 - председатель налогового комитета по Узункольскому району Костанайской области 19.10.2005-28.09.2010 - начальник налогового Управления по Карабалыкскому району Костанайской области 29.09.2010-05.10.2015 - заместитель акима города Аркалык Костанайской области по экономическим вопросам 05.10.2015-21.10.2015 - методист ГУ «Аппарат акима города Костаная», по трудовому договору 22.10.2015-24.11.2015 - исполняющий обязанности заместителя акима города Костаная по вопросам экономики, жилищно-коммунального хозяйства 25.11.2015-28.04.2017 - заместитель акима города Костаная по вопросам экономики, жилищно-коммунального хозяйства 02.05.2017-15.07.2019 - аким Мендыкаринского района.

[Исправлено: Кушмурунец23, 16.07.2019 - 17:48]
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§ dvb
Re: Назначен новый аким Аулиекольского района
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 16.07.19 - 19:29
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
Re: Назначен новый аким Аулиекольского района
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5983
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.07.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
В 1993 году окончил Алматинский зооветеринарный институт по специальности «Зооинженер», ..... Трудовая деятельность: 18.11.1993-01.11.1995 - налоговый инспектор отдела налогообложения граждан и прочих доходов налоговой инспекции по Аркалыкскому району Костанайской области

Зооинженер-Налоговик !
Это из одного ряда со слесарем-гинекологом? ;-)
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§ elektron
Назначен новый аким Аулиекольского района
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3200
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.07.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Зооинженер-Налоговик !Это из одного ряда со слесарем-гинекологом?

зря надсмехаетесь, лучшие функционеры, это комедианты, сосед тому в доказательство ;-)
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