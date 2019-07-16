Цитата: Ваш земляк:

Проводит антинародную политику, выручает своих друзей, долларовых миллиардеров за счёт простых россиян. За одну только пенсионную реформу, если бы только у него была

В чем заключается его антинародная политика?

Похоже у вас личное что то.

Тогда какая у нас политика, мне страшно сказать даже.



[Исправлено: alex_60, 16.07.2019 - 18:36]