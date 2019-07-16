Гриня Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 617

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:54 Судя по слому в месте удара бампером-на хорошей скорости снесли,еслиб на небольшой скорости- его бы просто на уровне земли загнуло и всё,а так явное место удара на трубе.И так-как это пешеходный переход,то возможно кто-то остался цел-взамен этого столба. Шумахер летел,увидел пешехода и свернул на обочину в столб.

Как в анекдоте:через дорогу бабуля и девушка переходят,а вы несетесь на большой скорости,кого будете давить?- Бабулю,она уже пожила...-Неправильно,тормоз надо давить.