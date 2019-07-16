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§ NG.kz
Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36229
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это кто так ночью ехал, что так снес знак на полном ходу. Следов торможение не было на дороге. По-видимому, как ехал, так и въехал в знак пешеходный переход.
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§ dandiv
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Следов торможение не было на дороге
как и осколков от бампера
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* drakon
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
как и осколков от бампера

Значит бампер был - металлический... ;-)
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§ лимон
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 981
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 16.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может и не бампером зацепили, на астыкжане вон постоянно светофоры негабаритом сносят
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§ Гриня
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 16.07.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по слому в месте удара бампером-на хорошей скорости снесли,еслиб на небольшой скорости- его бы просто на уровне земли загнуло и всё,а так явное место удара на трубе.И так-как это пешеходный переход,то возможно кто-то остался цел-взамен этого столба. Шумахер летел,увидел пешехода и свернул на обочину в столб.
Как в анекдоте:через дорогу бабуля и девушка переходят,а вы несетесь на большой скорости,кого будете давить?- Бабулю,она уже пожила...-Неправильно,тормоз надо давить.
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§ Серый волк
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10331
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как давно нанесена эта стертая разметка недоперехода?
Есть ли на улице освещение и работает ли оно?
Или по акиматской традиции украдено или раздестроено?
:-)
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§ dandiv
Re: Дорожный знак сбили на улице Каирбекова
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А как давно нанесена эта стертая разметка недоперехода?

По состоянию разметки можно предположить, что около месяца
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