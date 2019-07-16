Серый волк Re: "Дорого, но необходимо" - решить проблему... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10331

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:23 А нет ли случаем в области малокомплектных акиматов?

Представляете, можно же настолько сильно экономить, что вместо большит толстых японских жоповозок за 13 миллионов в малокомплектный акимат содержать школы, построенные заметьте не вами и не для ваших отчётов.



В министерствах богатой страны Германия, в некоторых министерствах страны за счет бюджета закуплено и числится всего 6 автомобилей. В МИНИСТЕРСТВАХ!



При этом пользоваться общественным транспортом у госслужащих абсолютно нормальное явление.

И качество их работы на пару порядков выше.

А этим я бы ишака не доверил, чтоб могли из малокомпетентных акиматов в более крупный с бесполезными бумажками ездить от своих теперь малокомплектных руин ферм и посёлков.