А никто прямую причинно-следственную связь не видит?

Цитата: - А дань берут: на насос сдай, на ремонт насоса сдай, за воду заплати и никого не волнует, была она у тебя или нет...

Цитата: се: либо покупай машину воды, либо бутилированную в магазине.

Очень похоже на то, что барыгам очень понравилось получать деньги за воду, насосы, ремонт насоса.

А тут ещё дополнительно озолотиться можно когда государство хромое, слепое, глухое и полностью отсутствующее.



Когда на той же самой бывшей Ленина в областном центре на одной улице с областным акиматом и в 5минут от него в наглую вырубают на дрова деревья - это тест на несостоятельность государства.

Тест успешно пройден никто жуликам даже пальцем не погрозил от государства.



Теперь можно всё! Грабить, обворовывать, барыжить наживаться. Государственных органов надзора за этими барыгами как видим нет абсолютно.