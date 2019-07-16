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≡ "А дань берут" - жители села Федоровка живут практически без питьевой воды		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"А дань берут" - жители села Федоровка живут практически без питьевой воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36229
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители села Федоровка - районного центра Федоровского района - испытывают проблемы с питьевой водой. Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщила Анастасия.

- Это катастрофа! - написала она. - Катастрофа в том, что вода дается по часам, раз в день, в час по чайной ложке.
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* drakon
Re: "А дань берут" - жители села Федоровка живут...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цыфризацыя. Наверное сбой - в компутере :-o
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§ Серый волк
Re: "А дань берут" - жители села Федоровка живут...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10331
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никто прямую причинно-следственную связь не видит?
Цитата:
- А дань берут: на насос сдай, на ремонт насоса сдай, за воду заплати и никого не волнует, была она у тебя или нет...

Цитата:
се: либо покупай машину воды, либо бутилированную в магазине.

Очень похоже на то, что барыгам очень понравилось получать деньги за воду, насосы, ремонт насоса.
А тут ещё дополнительно озолотиться можно когда государство хромое, слепое, глухое и полностью отсутствующее.

Когда на той же самой бывшей Ленина в областном центре на одной улице с областным акиматом и в 5минут от него в наглую вырубают на дрова деревья - это тест на несостоятельность государства.
Тест успешно пройден никто жуликам даже пальцем не погрозил от государства.

Теперь можно всё! Грабить, обворовывать, барыжить наживаться. Государственных органов надзора за этими барыгами как видим нет абсолютно.
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§ Обликоморале
"А дань берут" - жители села Федоровка живут практически без питьевой воды
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
вырубают на дрова деревья -

Не на дрова, а на пеллеты для котельной № 8.
О народе заботятся.
Ведь со стороны дорого,а тут для своих предпринимателей непочатый труд.
Рабочие места к тому же новые появятся -пеллеточники. :lol:
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§ Серый волк
"А дань берут" - жители села Федоровка живут практически без питьевой воды
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10331
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.07.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Не на дрова, а на пеллеты для котельной № 8.


Хотя нет! Не всё так плохо с контролем!
Вот есть наш друг Обликоморале, Один за всех, наш бесстрашный бэтмэн в шапочке деда Мороза грозно летающий по веткам форума! :-)
Возможно все не так плохо теперь для Фёдоровки! :lol:
Может быть теперь пеллеты туда пришлют!

[Исправлено: Серый волк, 16.07.2019 - 13:45]
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