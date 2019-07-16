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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 96 из 97«1...94959697»
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг аж над вопрос про Анжелику завис.
Шерстит поди германскую прессу и соцсети. :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Что Драг скажешь?

Вскрытие - покажет...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Логично теперь предположить, что алкоголиком или наркоманом?


народные деньги присвоил.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
народные деньги присвоил.

Кто? Я- ни копейки не - взял... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто? Я- ни копейки не - взял...


да ладно, я никому не скажу.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто? Я- ни копейки не - взял

Только поди государственные?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вскрытие - покажет...

Наживую ?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я никому не скажу.

Алекс, я поехал в магазин.
А ты - рассказывай... :lol: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я поехал в магазин.

Ээээ-эй, а кто будет модератить?
Дай Алексу волшебную кнопку.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Наживую ?

Да, кстати. Ей завтра исполняется 65 лет... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я поехал в магазин.


у вас сегодня суббота?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16810
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у вас сегодня суббота?

Рекламма - прищла... :lol: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ей завтра исполняется 65 лет..

через полгода на пенсию.
похоже не доработает, если так будет продолжаться.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ей завтра исполняется 65 лет..

Цитата:
drakon:
я поехал в магазин.

Всё понятно....
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рекламма - прищла...


все по 1 евро?
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Страница 96 из 97«1...94959697»
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