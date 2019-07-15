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≡ Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36227
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня будут жаркими, но местами на территории области во вторник, 16 июля, ожидается переменная облачность и немного освежат воздух кратковременные дожди, сопровождаемые грозами.
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§ Елена Элерт
Re: Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в...
Елена Элерт


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Сообщений: 12
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 15.07.19 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что у нас в эти дни в автобусах происходит-ужас полнейший, боковые окна и люки не помогают, водители как будто специально стоят по 10-15 минут на малолюдных остановках, понятное дело у них и вентилятор и окно рядом открыто а люди как в духовке пекутся, перевозчики еще собрались цену за проезд увеличивать, за что им 180 тнг. платить? пустили бы уже маршрутки как в ЧБ, посмотрели бы как эти монополисты автобусники запоют
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§ Vital
Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7793
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
Выбросите эту форму тяжёлую и тёплую. Забудьте про дресс-код. Будьте не как все. Будьте смелой и на работу в коротких шортиках, лёгкой полупрозрачной футболке. Лето. Тепло. Радуйтесь Елена. :lol:
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§ Гога
Re: Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 997
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.07.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пустили бы уже маршрутки - Даже и не мечтайте !! Все схвачено , конкурентов не подпустят !
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* директор пляжа
Re: Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 16.07.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Выбросите эту форму тяжёлую и тёплую
:lol:
берите пример с Виталия - он вот даже шапку снял :lol:
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* Гриня
Re: Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 16.07.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Выбросите эту форму тяжёлую и тёплую. Забудьте про дресс-код. Будьте не как все. Будьте смелой и на работу в коротких шортиках, лёгкой полупрозрачной футболке. Лето. Тепло. Радуйтесь Елена.

Извините,может не в тему,но одна девушка уже плюнула на дресс код и пошла в шортах и футболке... Дай бог что-бы просто нагулялась и вернулась.
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