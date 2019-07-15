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zloy kyrgyz:
Ну уже бы беками акимов назвал, всяко ближе по этимологии к нашим краям чем князь )) Бек, бег, бей, бий
Нет у этих слов сейчас одинакового восприятия. Буквы всего три, а трактовать фразу разные люди могут от ярко позитивного образа, до оскорбительного в зависимости от воспитания, образования, взглядов. Сейчас историю наизнанку выворачивать пытаются и обелять черное иногда. В этом отношении к слову Князья намного более однородное восприятие. Именно в том, что значительная часть населения по картинам и образам фильмов помнит как они принимали .
Меньше разобщения мышления и восприятия.
Но тут есть интересный казус. Им чинушам в Астане дичайшая глупость и вандализм не видны или видны очень плохо.
Я бы если коротко называл бы их просто хорошим коротким КЮ
Ну а если для уголовного кодекса, то там для этих КЮ есть более длинные квалификации.
[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 13:51]