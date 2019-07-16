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§ NG.kz
Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру, подозреваемому в убийстве
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36226
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отношении чемпион мира по версии NBA в весе до 61 кг Аслана Муканова ведется расследование по ст. 99 ч.2 п.3 УК РК - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
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§ drakon
Re: Суд избрал меру пресечения костанайскому боксеру,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16803
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А другой фотки не - нашлось?... 8-)
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