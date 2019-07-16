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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прочитал, и как-будто дома побывал.https://lenta.ru/articles/2019/07/15/mangyshlak/#10
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6265
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я их не читаю, только комментирую

Мда.. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6265
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
товарисчь Бегунок заступился за них!

Не мешай получить товарищу грин-карту. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6265
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 06:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как связь блокируется

VPN в хату и будет вам радость.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6265
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2035 год, Россия, Кремль. 8-)
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
2035 год, Россия, Кремль.

Вот это и бесит - эти /// будут видеть ещё наши внуки.

[Исправлено: Iney, 16.07.2019 - 13:00]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2141
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 16.07.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё делается по казахски, неторопливо.https://lenta.ru/news/2019/07/16/latinitsa/А сколько разговоров-то было!!!
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Страница 65 из 65«1...636465
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