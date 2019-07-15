Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1422





(Пользователи) Сообщений: 6265

Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 11:40 Цитата: drakon:

Бандитом - небыл...

Логично теперь предположить, что алкоголиком или наркоманом?

И шоб не скопытиться здесь, тиканул в дойчланд.

Анек вспомнил...

- Сколько у нас всего немцев в стране? - спросил как-то Брежнев у Косыгина.

- Думаю, около 3-4 миллионов будет, Леонид Ильич.

А вот если мы разрешим им всем уехать за границу, многие ли захотят?

- Ну.... Думаю, миллионов 10 - 15 уедут....