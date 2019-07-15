Сталкер Re: Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику... #2





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 01.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:05 А мне интересно другое: откуда вообще могла у осуждённого возникнуть идея дать взятку только лишь за то, чтобы что-либо было перенаправлено в суд? Это как? Ерунда ведь какая то...