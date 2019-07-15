/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 000 тенге перевел осужденный на баланс мобильного телефона капитану юстиции, работающему в УК 161/1 (колония-поселение). Теперь осужденный заплатит штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.
Читать новость

§ drakon
Re: Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, откуда ЗК - знает
номер телефона сотрудника?... :-o
Профайл

§ Сталкер
Re: Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне интересно другое: откуда вообще могла у осуждённого возникнуть идея дать взятку только лишь за то, чтобы что-либо было перенаправлено в суд? Это как? Ерунда ведь какая то...
Профайл Посетить вебсайт

§ drakon
Re: Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Это как? Ерунда ведь какая то...

Дело должно было быть, направлено в суд,
для выхода осужденного по УДО... :lol: :-o
Профайл

§ elektron
Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3195
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.07.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дело должно было быть, направлено в суд,

А это разве не работа адвоката? ;-)
Профайл

§ drakon
Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16797
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А это разве не работа адвоката? ;-)

Они там на Зоне - сами все Адвокаты... :lol: :oops:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 3
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх