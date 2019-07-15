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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.07.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А так то да. Распугали весь женский пол.Это не есть хорошо.

Алекс, дык они одеваются так, что КЗ задержали бы?
И ОМ писАл же, не все обращаются, может кому то и хорошо? :oops:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Кстати не знаю почему, но вот такая реклама выходит. :lol:
8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что тебя смущает?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3193
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.07.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А что тебя смущает?

Цифровой рентген, профлист, рассрочка :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3930
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Цифровой рентген, профлист, рассрочка

это нормально.это реклама нашей газеты.
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