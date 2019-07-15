Цитата: Kairat stayer:

Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне. Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал

Все таки проблемы, так как с шуткой юмора ..., то это не ко мне было так же произнесено в плане дружеского юмора или сарказма(кому как считать удобно). Но ты дружище, всё по своему воспринял. Ну да ладно.

Просто прикольно читать, как ты постоянно пытаешься извернуться.