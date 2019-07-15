Елена Элерт Re: Макушка лета: высокая температура воздуха пока сохраняется в... #1





(Пользователи) Сообщений: 12

Регистрация: 29.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:07 Что у нас в эти дни в автобусах происходит-ужас полнейший, боковые окна и люки не помогают, водители как будто специально стоят по 10-15 минут на малолюдных остановках, понятное дело у них и вентилятор и окно рядом открыто а люди как в духовке пекутся, перевозчики еще собрались цену за проезд увеличивать, за что им 180 тнг. платить? пустили бы уже маршрутки как в ЧБ, посмотрели бы как эти монополисты автобусники запоют