yudjin Re: Новая программа образования появится в Казахстане #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5982

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:18 Цитата: Новая программа образования появится в Казахстане

Сколько можно издеваться над образованием, подопытными детьми и ручными учителями? Каждый из пришедших, даже на 3 месяца, министров видимо считает своим долгом оставить "след"... даже если он паскудный, противоречивый и отменяемый со временем другим "новатором".



Цитата: начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям.

В стране, где всё настолько зыбко и однодневно, любой даже относительно крепкий на сегодня работодатель, завтра может оказаться не удел (иволга тому пример), что этот колледж окажется для них обузой, которая пойдёт с молотка.



Одно понятно, государство в очередной раз пытается скинуть с себя еще одну статью расходов - образование СВОЕГО народа. Правильно, этому государству не нужен грамотный народ.