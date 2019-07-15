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§ NG.kz
Новая программа образования появится в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новую государственную программу в сфере образования и науки планируется утвердить до конца 2019 года. Об этом на расширенном заседании правительства сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
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§ yudjin
Re: Новая программа образования появится в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5982
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.07.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новая программа образования появится в Казахстане

Сколько можно издеваться над образованием, подопытными детьми и ручными учителями? Каждый из пришедших, даже на 3 месяца, министров видимо считает своим долгом оставить "след"... даже если он паскудный, противоречивый и отменяемый со временем другим "новатором".

Цитата:
начата трансформация и передача колледжей в доверительное управление работодателям.

В стране, где всё настолько зыбко и однодневно, любой даже относительно крепкий на сегодня работодатель, завтра может оказаться не удел (иволга тому пример), что этот колледж окажется для них обузой, которая пойдёт с молотка.

Одно понятно, государство в очередной раз пытается скинуть с себя еще одну статью расходов - образование СВОЕГО народа. Правильно, этому государству не нужен грамотный народ.
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§ Медный
Re: Новая программа образования появится в Казахстане
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.07.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они всё знают и понимают.
рыночек порешал, фундаментальную науку и прикладную тоже
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