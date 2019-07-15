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§ NG.kz
Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику колонии в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5 000 тенге перевел осужденный на баланс мобильного телефона капитану юстиции, работающему в УК 161/1 (колония-поселение). Теперь осужденный заплатит штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.
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§ drakon
Re: Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16795
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, откуда ЗК - знает
номер телефона сотрудника?... :-o
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§ Сталкер
Re: Осужденный пытался заплатить за содействие сотруднику...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне интересно другое: откуда вообще могла у осуждённого возникнуть идея дать взятку только лишь за то, чтобы что-либо было перенаправлено в суд? Это как? Ерунда ведь какая то...
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