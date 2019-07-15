/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Просто словесный конфликт" - и.о. начальника управления полиции Костаная прокомментировал убийство возле магазина "Коктем" в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Просто словесный конфликт" - и.о. начальника управления полиции Костаная прокомментировал убийство возле магазина "Коктем" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убийство произошло вчера, 14 июля, рано утром в мкр-не 7. По данным полиции, участники конфликта не были знакомы. Потерпевший и его друг подъехали на машине, двое других участников конфликта стояли во дворе возле круглосуточного магазина "Коктем".
Читать новость

* alex_60
Re: "Просто словесный конфликт" - и.о. начальника...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о драке в одном из магазинов поступило на////
В каком магазине была драка?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 168
Пользователей: 1
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх