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§ NG.kz
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36221
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случилось это около 6 часа утра возле кафе "Изюм" в мкр-не 7. Конфликт, драка и последующее ранение зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной, по всей видимости на входе в кафе.
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§ андрей 117
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 15.07.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страшные кадры.минута и человек умирает.а ссора как всегда из за пустяка.кто то, что то не то сказал. или кто то, кого то за плечо задел.
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§ ТанькО
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
ТанькО


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 167
Регистрация: 10.06.10
Отправлено: 15.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, конечно, всё ужасно. Но что делает, как вы пишите, чей-то сын, муж, отец у кафе около 6 утра в пьяном виде и с дружком? Наверняка думает о своих детях, родителях и жене. Да? Все виноваты.
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