maxsaf Ваши вопросы редакции и сообществу #2772





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2239

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:40 Ок. Допустим система определила пол, и показала картинки с девушками с низкой социальной ответственностью. Значит теоретически половина посетителей сайта может это увидеть. А в случаях, когда устройством пользуются два или более человека эта вероятность может вырасти. Я уже сказал, что лично меня эта реклама не напрягает. Но есть же и другие посетители сайта. Я думаю, в настройках рекламы можно отсечь не совсем приемлемую выдачу, просто заниматься этим никто не хочет и не будет. Все силы потрачены на массажные салоны