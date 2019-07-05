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§ Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 649
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 05.07.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
работает безотказно

нет конечно. Мне ее регулярно приходится корректировать, чтобы не тратить деньги впустую :-)
Цитата:
Rexyn:
то это уже вышло

Извините, закончили.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ок. Допустим система определила пол, и показала картинки с девушками с низкой социальной ответственностью. Значит теоретически половина посетителей сайта может это увидеть. А в случаях, когда устройством пользуются два или более человека эта вероятность может вырасти. Я уже сказал, что лично меня эта реклама не напрягает. Но есть же и другие посетители сайта. Я думаю, в настройках рекламы можно отсечь не совсем приемлемую выдачу, просто заниматься этим никто не хочет и не будет. Все силы потрачены на массажные салоны :lol:
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.07.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
А то это уже вышло за рамки "Вопросов к редакции"

Согласен, вопросов больше не имею
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§ Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.07.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев.
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§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 148
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 15.07.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Кажется у Вас сбой в системе, так как я совершенно точно ещё не достиг порога в 30 "чистых" комментариев.

Совершенно точно достигли)
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§ Butch
Ваши вопросы редакции и сообществу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.07.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите. Действительно ошибся. Просто реплика о стуле была ранее в статусе "удалено модератором"
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