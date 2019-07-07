Серый волк Десятки протестующих задержаны в Нур-Султане и Алматы #237





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10325

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:00 Цитата: Обликоморале: У налетели убежавшие, не нравится правда. Значит я иду в правильном направление...особенно забавляет, когда меня к простыне с Мавриком приравнивают.



Ну раз вы расследовать как вас сравнивают и относятся, я фразами покидаюсь немного:



Элементарно Ватсон: За державу обидно

Если людям за держау обидно, и при этом воры грабящие страну и города не сидят в тюрьме, хотя как известно "Вор должен сидеть в тюрьме"

То в дело всегда вступают законы дедушки Маркса и хотите вы этого или очень не хотите без вашего ведома эти законы будут работать и приводить к неизбежному пути режимчиков, чему есть пропасть примеров уже даже в 21 веке.

И даже далеко в Средиземное море ходить за ними не нуно, совсем близко есть.



[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 14:01]