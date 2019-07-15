Серый волк Президент сравнил акимов с князьями #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10323

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:00 Цитата: drakon: С БАЯМИ - наверное, князь вроде на Руси - были... С БАЯМИ - наверное, князь вроде на Руси - были...

А вдруг не случайная оговорка? Может уже на Рублёвке у этих жуликов по дворцу на дальнюю родственницу?

А в целом да плевать они хотели на это сравнение.

Или кто-то думает что там хоть грамм совести остался?

Даже если бы более точно сравнил с барыгами бомжового типа тырящими деревья с улиц города разворовывая не только деревья но и бюджет страны на фальсификации кронирования.





Выберите нужные слова после этих фото в городе, где очень трудно вырастить дерево.

Вандалы, Жульё, Коррупционеры, Воры, Преступники, Изменники











Жаль, что реальных дел этих обладателей эпитетов выше президенты не видят,

по тротуарам города не ходят, пешеходными переходами и общественным транспортом не пользуются.

Инвестиции их беспокоят, а не вгоняемые в феодализм и одичание города.



У них бы точно совсем другие слова об этих... (очень гадкое слово) были в изобилии.

А с инвесторами как дикари - это просто так, бесплатное дополнение к ИХ привычному миропониманию.