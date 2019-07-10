Тот самый Re: Автомобиль перевернулся в ДТП #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 138

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:55 Цитата: андрей 117:

там при работающем светофоре пробка постоянно.когда кольцо было лучше было.



Вот именно. Дорогу бы расширили для 3-х полос направо мимо кольца и хватило бы этого. Единственное: пешеходам там неудобно было и велосипедистам. Наверное поэтому и сделали перекресток со светофором.