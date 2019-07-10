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§ NG.kz
Автомобиль перевернулся в ДТП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36218
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла неподалеку от ТРЦ "Kostanay Plaza" 10 июля около 17.15. Об этом в редакцию "НГ" сообщил очевидец.
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§ Азамат Лисов
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 10.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо наказать виновного почему светофор весь день не работал, а после аварии заработал
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§ seroff
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.07.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
он там часто не работает,просто торопиться не надо
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§ Сыкымы
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Надо наказать виновного, почему...

...виновник ДТП не знает правила дорожного движения? Выключен сфетофор - едь, руководствуясь дорожными знаками.
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§ андрей 117
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 11.07.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там при работающем светофоре пробка постоянно.когда кольцо было лучше было.
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§ Тот самый
Re: Автомобиль перевернулся в ДТП
Тот самый


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Сообщений: 138
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
там при работающем светофоре пробка постоянно.когда кольцо было лучше было.


Вот именно. Дорогу бы расширили для 3-х полос направо мимо кольца и хватило бы этого. Единственное: пешеходам там неудобно было и велосипедистам. Наверное поэтому и сделали перекресток со светофором.
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