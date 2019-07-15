drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1418





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16794

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:06 Цитата: alex_60:

в морг еще позвони, для полной статистике.

Алекс, согласен с тобойЦитата: alex_60:

не все же в сми попадает.

Да, тоже согласен.

Иногда читаешь в НГ.

За убийство осужден, а в СМИ -

ничего небыло...