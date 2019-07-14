Victor Yang Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11696

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:04 А вообще - стойкое ощущение, что события последних лет - результат игнорирования строительных норм, которые, в свою очередь, были когда-то разработаны по уже известным "граблям", но нам надо обязательно учиться только на своих ошибках - остальное всё упрощаем насколько можно, а долгоидущих последствий даже не предполагаем. Сколько ещё таких же ворот не закреплено? А скамейки и беседки на пляже? Пока относятся к жалобам на них наотмашь, а чтобы всерьёз - нужна трагедия? А рекламный баннер, упавший во время ветра? Хорошо что никого не было поблизости, а всё это можно было предотвратить при должном контроле. И сколько ещё будем играть с судьбой жителей в прятки?



[Исправлено: Victor Yang, 14.07.2019 - 23:35]