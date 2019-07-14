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§ NG.kz
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36218
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16-летний Намик Ширинов умер сегодня, 14 июля, в реанимации Костанайской детской областной больницы. Отчаянные попытки врачей спасти мальчика оказались тщетными.
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§ Victor Yang
Re: Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11696
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным.
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§ maxsaf
Re: Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.07.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Твою ж мать :-( каждый день проезжаю мимо таких ворот. И все норм.
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§ Борьба с тупизмом
Re: Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в...
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 14.07.19 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои соболезнования семье. Ужасная трагедия(
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§ Victor Yang
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11696
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще - стойкое ощущение, что события последних лет - результат игнорирования строительных норм, которые, в свою очередь, были когда-то разработаны по уже известным "граблям", но нам надо обязательно учиться только на своих ошибках - остальное всё упрощаем насколько можно, а долгоидущих последствий даже не предполагаем. Сколько ещё таких же ворот не закреплено? А скамейки и беседки на пляже? Пока относятся к жалобам на них наотмашь, а чтобы всерьёз - нужна трагедия? А рекламный баннер, упавший во время ветра? Хорошо что никого не было поблизости, а всё это можно было предотвратить при должном контроле. И сколько ещё будем играть с судьбой жителей в прятки?

[Исправлено: Victor Yang, 14.07.2019 - 23:35]
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§ Тот самый
Re: Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А скамейки и беседки на пляже?


Сегодня ветром завалило 1 беседку на городском пляже. Хотя и жестяная, а если по голове, то неплохо может дать.
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