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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 06:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне. Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал

Все таки проблемы, так как с шуткой юмора ..., то это не ко мне было так же произнесено в плане дружеского юмора или сарказма(кому как считать удобно). Но ты дружище, всё по своему воспринял. Ну да ладно.
Просто прикольно читать, как ты постоянно пытаешься извернуться.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Почему однобокие?

Да потому что,чтобы у нас не происходило, вы больше негатива видите, чем позитива.
Хотя из эмигрантов / не лесть/, Виталь, ты на форуме наименее всех подвержен этому.
Мне вообще, есчо лет десять назад, один умный чел из Британии / преподаватель из универа/ сказал.
Казахстан, Россия, Белоруссия напоминают в данный момент Европу 60-70х годов. И если не произойдет соц. взрывов и революшен, то тих тихом жизнь у большинства населения этих стран наладится.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11696
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.07.19 - 07:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Виталь, ты на форуме наименее всех подвержен этому

Так он только начинающий эмигрант. А я вот негатив вижу только со стороны одного персонажа. От остальных - просто своё вИдение ситуации.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1030
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Просто прикольно читать, как ты постоянно пытаешься извернуться.


Шустряк ОМ, мне-то зачем изворачиваться, выше разъяснил-же.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Макс, почитай разницу между мигрантами, иммигрантами, эмигрантами (каковой ты сейчас) и беженцами. Всё очень разные понятия.

Первые три понятия - одно и то же. Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Я просто попытался своими словами объяснить, почему беженцы ведут себя хуже, чем мигранты. Просто рассуждаю, высказываю мнение.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Первые три понятия - одно и то же

Это "твоё вИдение". На самом деле, кажное имеет свое значение.
Мигранты ближе к беженцам. А вот имми и эми, больше подходят к законопослушным гражданам, но именно ты прав в том, с якой стороны или точнее страны смотреть. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Наверное в тенге теперь хранить будут.
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