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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
произошло встречное столкновение. он вылетел за ограждение

Вопрос - с какой скоростью,ехали Велосипедисты?... 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а второй скрылся с места аварии. примерно так.

Второй, велик то свой,почему - не забрал?
Вещдок - оставил, на месте преступления... 8-) :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3920
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
почему - не забрал?


наверное колесо погнул.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
наверное колесо погнул.

Так унести на себе - могю
Или выкинуть, метров через
100, в кусты. Кто бы там - искал?... 8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АлеКс и ДраКоша.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Раздуваешь из комара мамонта.

Ещё 12 июля, какойто чемпион мира -
зарезал Родственника, или - не считается?... 8-)
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Страница 95 из 95«1...939495
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