Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1399





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Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:37 есть категория преступлений, которые присутствуют в каждом ежегодном отчёте ФМВД. К таким злодеяниям относятся:

Хищение имущества – самый популярный вид преступления.

Каждый год сотрудники полиции принимают около 3 млн заявлений от потерпевших граждан. ФМВД Германии считает «хищение» бичом государства.

Насильственные действия против личности. Ежегодно регистрируется 550–600 тыс. фактов избиения. Из них 135–150 тыс., носят тяжёлый характер с серьёзными телесными повреждениями.

Преступление сексуального характера. В числе наибольших пострадавших от изнасилований, женщины и дети. Ежегодно полицейские возбуждают 40-50 тыс. таких дел. Однако, эти данные необъективны, так как многие немцы не обращаются в полицию за защитой, боясь огласки.

Политически мотивированное преступление. Борьба партий Германии довольно ожесточённая. Баталии переносятся в суд и полицейские участки. Кроме того, в стране сильны экстремистские движения. А также к категории политических злодеяний относятся теракты. Каждый год, полицейскими регистрируются 25–30 тыс. подобных уголовных дел. Наиболее распространенное правонарушение – демонстрация запрещённой символики.

Убийство. Это один из самых редких видов преступления в Германии. Однако, убийства регулярно присутствуют в ежегодных отчётах ФМВД. Примерное количество ежегодных злодеяний такого характера: 700–800 случаев.