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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 94 из 95«1...92939495»
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
убитых по пьянке

Естественный отбор никто не отменял.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В Германии, кстати, статистика по общему кол-ву убийств практически такая же.

Ты мне, приведи тут - статистику. А то "голые слова", с твоей стороны... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А то "голые слова", с твоей стороны.

С твоей тоже
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть категория преступлений, которые присутствуют в каждом ежегодном отчёте ФМВД. К таким злодеяниям относятся:
Хищение имущества – самый популярный вид преступления.
Каждый год сотрудники полиции принимают около 3 млн заявлений от потерпевших граждан. ФМВД Германии считает «хищение» бичом государства.
Насильственные действия против личности. Ежегодно регистрируется 550–600 тыс. фактов избиения. Из них 135–150 тыс., носят тяжёлый характер с серьёзными телесными повреждениями.
Преступление сексуального характера. В числе наибольших пострадавших от изнасилований, женщины и дети. Ежегодно полицейские возбуждают 40-50 тыс. таких дел. Однако, эти данные необъективны, так как многие немцы не обращаются в полицию за защитой, боясь огласки.
Политически мотивированное преступление. Борьба партий Германии довольно ожесточённая. Баталии переносятся в суд и полицейские участки. Кроме того, в стране сильны экстремистские движения. А также к категории политических злодеяний относятся теракты. Каждый год, полицейскими регистрируются 25–30 тыс. подобных уголовных дел. Наиболее распространенное правонарушение – демонстрация запрещённой символики.
Убийство. Это один из самых редких видов преступления в Германии. Однако, убийства регулярно присутствуют в ежегодных отчётах ФМВД. Примерное количество ежегодных злодеяний такого характера: 700–800 случаев.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Братишке, не советую тебе ставить стойку на аву НВП.
Судя по её постам, попадешь жостко.
Допустим. Жонились. Ты выпил на праздник, у вас на этой почве конфликт.Тебя ругают, крошат посуду и всё в том же духе. Ты не выдержал, дал ей затрещину, а тебя ножичком почикают. И будет утверждать, что это самооборона. Хм.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
700–800 случаев.

Это на 84 млн. - населения.
По 1 на 100 тысяч... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ты почитай новости НГ, за последнюю
неделю. Труп на большом мосту 11 июля.
Кафе Изюм - 15 июля... 8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну так вы же позиционируете себя как страна с наиболее благоприятным социальным климатом, в отличии от страны третьего мира-Казахстана.
А как быть с насильственными действиями против личности и сексуальными насилием?
Я ещё я могу тебе рассказать про самые криминогенные города Германии.
Где каждый год департамент полиции фиксирует свыше 15 тыс. преступлений на 100 тыс. жителей.
Это мало?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Труп на большом мосту 11 июля. Кафе Изюм - 15 июля

Это каждый день типо 1-2?
Раздуваешь из комара мамонта.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это каждый день типо 1-2?

Признаю - ошибся. Каждую неделю... 8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Признаю - ошибся.

Проставляйся))
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3920
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Труп на большом мосту 11 июля.


ты уже закончил расследование?
определил что там убийство?
там с велика упал человек вроде.ударился.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6255
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока Дракоша здесь буду на УДО зарабатывать. :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16792
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там с велика упал человек вроде.ударился.

Я тоже так - подумал. Ехал по пешеходной дорожке.
Упал. Оставил - велик и полез через - ограждение,
умирать... 8-)
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3920
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.07.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ехал по пешеходной дорожке. Упал.


не так . там же два велика.
произошло встречное столкновение. он вылетел за ограждение.
а второй скрылся с места аварии.
примерно так.
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