Цитата: drakon:

Если не считать каждый деньЮ Одного - Двух убитых по пьянке

Ну во первых не кажный день, если токма по всему Казахстану.

В Германии, кстати, статистика по общему кол-ву убийств практически такая же. Хотя там вроде благоприятная страна, в отличии от Казахстана. Кагтаг?