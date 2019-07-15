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§ NG.kz
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36217
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случилось это около 6 часа утра возле кафе "Изюм" в мкр-не 7. Конфликт, драка и последующее ранение зафиксированы камерой видеонаблюдения, установленной, по всей видимости на входе в кафе.
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§ Елена Элерт
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
Елена Элерт


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Сообщений: 11
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 15.07.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы это сейчас не прозвучало, найдутся конечно морализаторы которые будут верищать что так говорить нельзя, Но! Убитый сам нарвался на нож, троем одного месить здоровье и понятия позволяли, ждем суда, хотя чистой воды самооборона
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§ Vital
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7791
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправлено.

[Исправлено: Vital, 15.07.2019 - 11:26]
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§ Vital
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7791
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:

На счёт самообороны. Чёт я смотрю у всех в последнее время кого хотят обидеть, на бить, избить. Каким то чудом в руках оказывается нож. Это нормально?
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§ Горожанин_kst
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
Горожанин_kst


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Сообщений: 1376
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВерЕщат, как вы изволили выразится, одни известные животные. Давая такие оценочные суждения в ситуации, которую видишь только по чернобелой картинке без звука, вы сами им уподобляетесь.
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§ Vital
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7791
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Мне думается этого черно белого видео достаточно, что б понять что обороняющий сам первый начал махать кулаками и потом зарезал человека. А о чем спор был это я надеюсь суду будет до лампочки.
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§ Горожанин_kst
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне думается, этого видео здесь не должно быть. На нём не только конфликт, драка, на нём последние мгновения жизни парня. Агония.
А это чей то сын, муж, отец.
И такие хабары на тему.
Понятно что не при штурме рейхстага погиб. Но уважьте вы хоть чувства родственников, если совсем плевать на смерть человека.
Это не морализаторство, просто не забывайте, мы же тоже люди.

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.07.2019 - 12:09]
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* Обликоморале
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Обликоморале


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Сообщений: 6246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:

Цитата:
Vital:

Робята, пересмотрите видео.
Месили двое, в ответку.
Погиб тот, кому судя по всему и получил первым, к тому же и был самым активным в драке.
Как бы там не было, земля ему пухом.
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§ Елена Элерт
Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"...
Елена Элерт


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Сообщений: 11
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 15.07.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю, вроде всегда со зрением все нормально было, где тут комментаторы уведили что убитый мирно стоял в сторонке, как раз принимал активное участие в махании кулаками,да убийца первый начал кулачный бой при этом активно уходя в сторону, никто не заставлял его догонять и валить на землю, то что у него оказался нож, ну он в тот момент не мог знать что у соперников нет ножа, и что повалив его на землю они не затопчат его ногами до смерти, да черно-белая запись не дает всей полноты картины, но на ней запечтлено начало и окончание конфликта суть важные моменты так сказать,кто как видит, но я увидела как два мужика начинают месить третьего, и не важно за правое дело или просто как всегда по пьяне, в итоге есть убийца и убитый, разбираться будет суд превышены ли пределы самообороны или нет
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* Обликоморале
Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм" в Костанае
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 6246
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 12:34
Комментарий проходит проверку.
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