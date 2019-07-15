Елена Элерт Re: Молодой мужчина погиб от удара ножом у кафе "Изюм"... #8





(Пользователи) Сообщений: 11

Регистрация: 29.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:15 Незнаю, вроде всегда со зрением все нормально было, где тут комментаторы уведили что убитый мирно стоял в сторонке, как раз принимал активное участие в махании кулаками,да убийца первый начал кулачный бой при этом активно уходя в сторону, никто не заставлял его догонять и валить на землю, то что у него оказался нож, ну он в тот момент не мог знать что у соперников нет ножа, и что повалив его на землю они не затопчат его ногами до смерти, да черно-белая запись не дает всей полноты картины, но на ней запечтлено начало и окончание конфликта суть важные моменты так сказать,кто как видит, но я увидела как два мужика начинают месить третьего, и не важно за правое дело или просто как всегда по пьяне, в итоге есть убийца и убитый, разбираться будет суд превышены ли пределы самообороны или нет