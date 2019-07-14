alex_60 Re: "Тобол" сыграл вничью с "Ордабасы" и... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3917

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:24 //Костанайцы, набрав 39 очков, обошли "Астану" и возглавили таблицу КПЛ, а шымкентцы с 34 баллами идут четвертыми. отставая на один пункт от "Кайрата".//



всегда било в глаза в обозрении матчей чемпионата кз по футболу.тут.

то что результаты оцениливась БАЛЛАМИ,

"очки"- в футболе.а не баллы.

а здесь вообще

у костанайцев-очки

у шымкентцов -баллы

и еще- пункты вдобавку.