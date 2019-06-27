alex_60 Третий «полицейский» - лишний #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3917

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:02 мрак, каждый день там езжу.

не видел там "большое количество жителей города и области".

совести не хватает сказать что налоговики "попросили".

корячатся автобусы, грузовые...

ну закрыли бы улицу совсем.

налоговая же сидит.

а то навалили бугры непроездные.

//«приподнятых пешеходных переходов», которые располагаются выше дорожного покрытия на 10-15 см,///

он хоть понимает что означают эти цифры?



[Исправлено: alex_60, 27.06.2019 - 14:06]