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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может это акция по отсрелу котов,

Алекс, если здесь я тебя - отстрелю, мне
дадут года 2 - условно, а может и штраф.
Но если я твоего Матроса - отстрелю,
лет 6, не меньше... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
если здесь я тебя - отстрелю

Значит узнавал уже.
Хлрошо хоть успел окрошку поесть.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хлрошо хоть успел окрошку поесть.

Алекс, куда весь КОстанай - подевался?
Ну ты - понятно. У тебя окрошка - закипела... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
куда весь КОстанай - подевался?


Жара, выходной.
Кто на загородных виллах,
кто на яхтах. По разному.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7786
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.07.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Драгош я в алматы загараю , арбузы, дыни кушаю. На горы любуюсь:)))
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6618
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драгош я в алматы загараю , арбузы, дыни кушаю. На горы любуюсь:))

Ну арбузами ,дынями нас не удивишь,а вот горы да,красота!
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16781
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,а вот горы да,красота!

Цитата:
Vital:
На горы любуюсь:)))

А за горАми - Китай... :lol: :oops: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 06:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
насмотрелся

Начитался, они ведь не пригожинские или тоже Кремлем прикормленные?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
куда весь КОстанай - подевался?

Отдыхали...
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