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Страница 62 из 63«1...60616263»
§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перенес сюда, а то опять почикают мордоровцы.
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Обликоморале:Вот, но обсуждения однобокие.
elektron:Это лишь личное субъективное мнение одного индивидуума,само по себе ничего не несущее.
________________________________________________________________________________________________
Кого под индивидумом имел ввиду? Если меня, то я то как раз не один такого мнения на форуме.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во чё нашел в архивах.
Флудеры НГ на ярмарке организованной горкомом партии во времена кайда есчо не было интернета.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Volvo заявил, что компания может покинуть Швецию из-за насильственных преступлений: ”Мы строим автомобили, мы не можем решить другие проблемы, это должен сделать кто-то другой".
Это именно та Швеция, которую СВ ставит в пример.
спасибо мигрантам...
Радужная жизнь в Европе, это фэнтезийная мантра либеральных СМИ... Та, благодушная Европа, о которой они сочиняют байки и которую ставят в пример, скончалась лет десять назад.. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2238
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть большая разница между беженцами и иммигрантами, которые потратили кучу сил и средств, и не будут рисковать своей мечтой так по-глупому. Беженцы считают, что им что-то должны, они не собираются ассимилироваться, не готовы принять новую культуру и ценности. Мигранты же в свою очередь осознанно идут на этот шаг, знают примерно что их ждет, оценивают силы. Путь беженца намного короче, меньше волокиты, но и сложнее интегрироваться. Как то так.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1029
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне.


Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал, мол докопаться решили за гадюкино? Цитата:
Обликоморале:
И я в таком же русле ответил - одна беда не стучит в ворота, но ты ироничный наш и этого не заметил. Что тоже беда, как говорил в посте №870, не одна.


Шустряк ОМ, всё заметил и ответил в русле вашего вопроса, даже согласился, а вы из общего контекста ответа, вырвали отрывок из отмеченного.

Так, в посте за № 873, есть фраза, что беды могут нагрянут в совокупности (выбросы загрязняющие атмосферу из-за не особой технологичности заводов и возможно прибытие большого количества иностранной рабочей силы, далее в беседе с другим оппонентом добавил, что по последним имеются квоты и.т.д.).

Пост за № 873: Там, в части касающейся заводов с сарказмом и иронией с моей стороны отмечено. Соглашусь, что беды могут нагрянуть в совокупности.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Даа..а в деревне Гадюкино опять дожди.(цы)


В Костанае жара, а в деревне Гадюкино и Брайтон Бич опять идут дожди.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но обсуждения однобокие.

Я про обсуждение, если что! ;-)
Почему однобокие? Когда местный называет вещи своими именами, то съедается.
А стоит то же самое озвучить "другим" - однобоко?
Может не обсуждения, а восприятие обсуждения однобокое? :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Когда местный называет вещи своими именами, то съедается.


Просьба доморощенных лбами не сталкивать, каждый своё субъективное личное мнение высказывает.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Просьба доморощенных лбами не сталкивать

А кто сталкивает то? Дело личное каждого, как реагировать.
Разъяснительную работу просто провожу, про однобокость мЫшления! ;-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Разъяснительную работу просто провожу, про однобокость мЫшления!


Ну, если разъяснительную работу проводите, тогда ладно. Большое спасибо вам, что за нас переживаете, тут-же в основном здравомыслящие люди. Правда, в том числе отдельные лица зарубежными ужасами интересуются, тоже-же имеют право, может это не однобокость. Прошлом году помню они Америку хаяли, мне пришлось заступиться за них, а то как-то некрасиво-же.

Как ранее отмечал, лично я вас убежавшими не считаю, на мой взгляд просто уехавшие в поисках лучшей жизни для себя и своих детей, кто в Ейропу, кто дальше. Всегда призываю терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и.т.д. то есть к толерантности. Вы-же отметили выше, что дело каждого, как реагировать, и это правильно.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Прошлом году помню они Америку хаяли

Ну не Америку, а США, причём исключительно внешнюю политику, хотя и внутри проблем хватает.
Что то Артёма кстати давно не слышно? :-x
А во вторых "они" и сегодня против внешней политики США, как в прочем и 20-ть лет назад.
:lol: Не каждый же может смотреть в завтрашний день!
8-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1029
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
причём исключительно внешнюю политику,


Я бы не сказал, что обсуждали исключительно внешнюю политику. Красочно в мельчайших подробностях отмечали, про отстрел как воробьёв афроамериканцев, серийные убийства реперов, притеснение студентов из Азии и.т.д. Цитата:
elektron:
Что то Артёма кстати давно не слышно?


Походу осваивается, удачи ему!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Красочно в мельчайших подробностях отмечали, про отстрел как воробьёв афроамериканцев,

А что разве нет? неужели враки всё? Ай я яй.
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.07.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
время пол-десятого вечера, а жарит... 32 градуса
:-o :-o :-o
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.07.19 - 06:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть большая разница между

Макс, почитай разницу между мигрантами, иммигрантами, эмигрантами (каковой ты сейчас) и беженцами. Всё очень разные понятия. :-P
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