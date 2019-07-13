Итак, кроме того замечатльного явления,

что совершено покушение на пальму первенства глупости акиматских чиновников, у которых теперь могут отобрать титул,

можно ещё почитать о котлах по случаю.

1. факт первый. В мире растёт количество котлов продаваемых производителями пелетных котлов. Иногда приводят совсем баааааальшие цифры, но нужно всегда помнить, что эти котлы ДВОЙНАЯ выгода. Для производителя и котлов и пелетного топлива. Они идут рука об руку и друг от друга зависят, и нет такого слова какого бы они не сказали при виде барышей хрустящих чудотворящих в толстеньких кошельках!

2. Даже эти упыри, продающие пеллетные котлы и пеллеты даже на своих ресурсах признают, что с газом они тягаться не в состоянии если он есть.

И их рынок только там, где абсолютно невозможно или крайне дорого провести трубу. Отдаленные поселки.

И то при ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ объекта, или строй по любому дублирующую печку на другом топливе не требующем надежной электросети.



Цитата: drakon: А что? В КОстанайской области, торф - добывают?...



Можно было добывать кизяк! Но увы... более 90% ферм по области - это руины.



Но главное не это!

Главное, что топливо для этих котлов кракозябр стоит денюжек, кроме того, что они сами стоят одноразово!

И на эти маленькие ̶п̶и̶я̶в̶к̶и̶ пеллеты могут быть вкусные тендеры!



Вот где бесконечный торф!



А кстати может быть в котельных заодно и разведением пиявок заняться? Вода то под боком.

Ну и наконец образец презентации пиявок, от незабвенного Дуримара! Надеюсь пеллеты были представлены подобным образом!







[Исправлено: Серый волк, 15.07.2019 - 00:11]