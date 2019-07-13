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≡ Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36215
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"ҚазАвтоЖол" работает над проектом по устройству санузлов вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Так, разработана программа установки 304 санитарно-гигиенических узлов на 2019-2022 гг.
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§ elektron
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.07.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну идея хорошая и нужная. Только вот функциональная сторона, как некоторые уже озвучивали, будет ли работать?
Кстати в той же Франции, есть на автобанах простые и до боли знакомые "ямочные" или как их ещё назвать не знаю, туалеты. Ухоженные и чистые такие деревянные стоят. Прям как у нас, в своё время на даче в автомобилисте. :lol:
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§ Борьба с тупизмом
Re: Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в...
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 14.07.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая идея. Дай бог в скором времени появятся!В принципе по дороге в Нур-Султан не плохие сан узлы, все чистенько ( или мне так попалось). Если еще сделают такие, то вообще отлично !
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