elektron Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол" #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3186

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:20 Ну идея хорошая и нужная. Только вот функциональная сторона, как некоторые уже озвучивали, будет ли работать?

Кстати в той же Франции, есть на автобанах простые и до боли знакомые "ямочные" или как их ещё назвать не знаю, туалеты. Ухоженные и чистые такие деревянные стоят. Прям как у нас, в своё время на даче в автомобилисте.