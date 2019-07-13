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§ NG.kz
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36213
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Намерение использовать топливные гранулы руководство ГКП озвучивало еще 2016 году. На брифинге 12 июля директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ заявил, что в котельной №8 готово оборудование для того, чтобы в новом отопительном сезоне заменить газ пеллетами
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§ Victor Yang
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О стопроцентной замене газа никто, конечно, не говорит. Но в перспективе масштабное использование альтернативного топлива способно было бы смягчить ценовые скачки, которые инициируют поставщики газа

А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива? Или на каждой котельной будут по два комплекта котлов стоять - для разного типа топлива?
Да и очень сомневаюсь что найдутся пеллеты по такой цене.

[Исправлено: Victor Yang, 13.07.2019 - 13:20]
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§ drakon
Re: Костанайская теплокомпания в этом году опробует...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16780
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

а также торфа.

А что? В КОстанайской области,
торф - добывают?...
:lol: :oops:
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§ elektron
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива?

Не вижу "противопоказаний", вроде существуют. Ничего сложного, во всяком случае для частного сектора. ;-)
А вот про какие скачки от поставщика газа речь?, если таковые есть, так в одну сторону, с России по стабильной цене покупать.
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§ Victor Yang
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не вижу "противопоказаний", вроде существуют

Там же конструкции разные. Все котлы тоже менять надо будет. Да и помещение для хранения пеллет, чтобы не промокли, нужны. Для больших котельных - ещё и автоматическая подача их в котёл нужна. Да и дорогие они будут по сравнению с газом.
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§ drakon
Re: Костанайская теплокомпания в этом году опробует...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16780
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.07.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и дорогие они будут по сравнению с газом.

Шёл же разговор года 2-3 назад.Здесь на НГ.
Навоз заготавливать - надо... :lol: :oops:
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§ bugsy
Re: Костанайская теплокомпания в этом году опробует...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 14.07.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько вы уже денег отмыли на своих бредовых идеях товарищ директор? то лотки льет, и разницу себе в карман складывает, то вот котлы поставил которые врядли когда работать будут. а потом и пропадут совсем
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§ elektron
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.07.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bugsy:
сколько вы уже денег отмыли на своих бредовых идеях товарищ директор?

Ну наверное ещё не все не законно снятые за неуплату батареи и двери продали.
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§ Добринцофф
Костанайская теплокомпания в этом году опробует альтернативный вид топлива
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6618
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.07.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бредовая идея с этими пелетами,они изначально дороже выходят,даже не считая хранение и разгрузку,ещё гемор по обслуживанию котла+зола.
По моему пелеты актуально там ,где нет возможности использовать газ,а так не надо изобретать велосипед.
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