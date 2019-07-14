/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36213
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16-летний Намик Ширинов умер сегодня, 14 июля, в реанимации Костанайской детской областной больницы. Отчаянные попытки врачей спасти мальчика оказались тщетными.
Читать новость

§ Victor Yang
Re: Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11694
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.07.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным.
Профайл

§ maxsaf
Re: Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2237
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.07.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Твою ж мать :-( каждый день проезжаю мимо таких ворот. И все норм.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 1
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх