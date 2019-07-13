Butch Re: Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в... #1





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Регистрация: 17.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:14 Сильный ход! Однозначно! Нивелировать качество дорожного полотна наличием храма раздумий.

И допустим турист. Едет он значится, любуется а порой и пользуется клозетом вдоль трассы, привлекается всяко и вообще овевается духом заботы о нём стало быть. И прибывает в пункт назначения, в котором злополучной уборной в условиях прогулки по населённому пункту днём с огнём не доищешся, и в целом некоторым отчаянным несовершенством припахивает. И думается туристу: поеду-ка я лучше обратно на трассу, там хоть опорожниться есть где. Это всё конечно шутливое злопыхательство.

На самом деле придорожная инфраструктура вещь отличная и замечательная с одним маленьким "но". Никакой туалет лично мне не заменит впечатлений от плохонького качества дороги, которая, буду надеяться, хотя бы в течение 2-3х лет на проявит недочётов в проектировании и исполнительском мастерстве, тем паче от эмоционально-интеллектуального возбуждения в попытках осмыслить логику людей устанавливающих дорожные знаки.