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§ NG.kz
Четыре человека пострадали в результате аварии с участием скорой помощи в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке улиц Баймагамбетова и Тәуелсиздик сегодня, 13 июля, столкнулись "Хаммер" и автомобиль скорой помощи, экстренно транспортировавший больного. По данным очевидцев, иномарка не пропустила спецмашину, в итоге скорая перевернулась.
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§ seroff
Re: Четыре человека пострадали в результате аварии с участием...
seroff


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Сообщений: 259
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 13.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и что ?как гоняли эти ох****е так и гоняют,как были номера 080 так и есть где власти? да очень просто всё повязано у хозяина этих лимузинов с властями вспомним случай с пенсионером который сам залез под лимузин и задавился
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