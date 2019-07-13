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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 92 из 92«1...909192
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и я там месяц жил, в пригороде,
Как то так получилось.
В этом Париже.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3908
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я их понимаю. Жил в Тарановке(???? Кустанае), и переход в Германию(Канаду..)
без промежуточных остановок.
Поэтому для них мы в аду а они в раю.
А мозги где? Новые дали?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сообщает корреспондент «Хабар 24».

Так бы и - сказал, что ХАБАРа - насмотрелся... :lol: :oops: :-P ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А мозги где? Новые дали?

Алекс, Завись - плохое чувство... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ВЫВСЁВРЕТЕ, такого в Парижу не было.

Было,ОМ,- было.
Они же не с пустыми плакатами-
стояли, да ещё - молча... ;-) :-P :-x
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3181
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Они же не с пустыми плакатами-стояли, да ещё - молча...

Это ещё повезло, что не в голуб.., тьфу синих футболках стояли :lol: ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3181
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да погода сегодня не очень, 15° и дождик. Не получится до пчёлок сегодня съездить. И для них выходной, пыльцу не пособирать.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16772
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, это Акция какая то, связанная с мусором.

А это уже бронзовые фигуры,на центральной
площади - одели в мусор.

Если бы их - не одели, наверное бы никто
и не подошёл к ним... :oops: :lol: :-x ;-)
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