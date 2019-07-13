drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1373





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16772

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:37 Да, это Акция какая то, связанная с мусором.



А это уже бронзовые фигуры,на центральной

площади - одели в мусор.



Если бы их - не одели, наверное бы никто

и не подошёл к ним...