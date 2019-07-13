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§ NG.kz
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"ҚазАвтоЖол" работает над проектом по устройству санузлов вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Так, разработана программа установки 304 санитарно-гигиенических узлов на 2019-2022 гг.
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§ Butch
Re: Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в...
Butch


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.07.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильный ход! Однозначно! Нивелировать качество дорожного полотна наличием храма раздумий.
И допустим турист. Едет он значится, любуется а порой и пользуется клозетом вдоль трассы, привлекается всяко и вообще овевается духом заботы о нём стало быть. И прибывает в пункт назначения, в котором злополучной уборной в условиях прогулки по населённому пункту днём с огнём не доищешся, и в целом некоторым отчаянным несовершенством припахивает. И думается туристу: поеду-ка я лучше обратно на трассу, там хоть опорожниться есть где. Это всё конечно шутливое злопыхательство.
На самом деле придорожная инфраструктура вещь отличная и замечательная с одним маленьким "но". Никакой туалет лично мне не заменит впечатлений от плохонького качества дороги, которая, буду надеяться, хотя бы в течение 2-3х лет на проявит недочётов в проектировании и исполнительском мастерстве, тем паче от эмоционально-интеллектуального возбуждения в попытках осмыслить логику людей устанавливающих дорожные знаки. :-)
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§ юля елиссева
Re: Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1198
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.07.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот, соорудят сортиры вдоль трасс, а кто их будет отслуживать? кто и как часто будет там мыть унитазы?
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§ Гога
Re: Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 996
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.07.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
данная программа позволит существенно увеличить привлекательность автомобильных дорог РК для всех пользователей, включая местное население, туристический поток и транзитных грузоперевозчиков. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35490
--- Ну все , теперь попрут туристы !!
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§ Victor Yang
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11692
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.07.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
кто их будет отслуживать?

Предполагается что частники. А чтобы больше заинтересовать их, туалеты будут не сами по себе, а в блочно-модульной конструкции совместно с магазинами. Но я боюсь представить - кто будет работать в одиночестве в степи. Хотя сейчас и к заправкам одно из требований - наличие тёплого туалета в операторной для участников движения.
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