alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1367





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3908

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:40 Я их понимаю. Жил в Тарановке(???? Кустанае), и переход в Германию(Канаду..)

без промежуточных остановок.

Поэтому для них мы в аду а они в раю.

А мозги где? Новые дали?