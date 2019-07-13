Цитата: Обликоморале:

Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне.



Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал, мол докопаться решили за гадюкино? Цитата: Обликоморале:

И я в таком же русле ответил - одна беда не стучит в ворота, но ты ироничный наш и этого не заметил. Что тоже беда, как говорил в посте №870, не одна.



Шустряк ОМ, всё заметил и ответил в русле вашего вопроса, даже согласился, а вы из общего контекста ответа, вырвали отрывок из отмеченного.



Так, в посте за № 873, есть фраза, что беды могут нагрянут в совокупности (выбросы загрязняющие атмосферу из-за не особой технологичности заводов и возможно прибытие большого количества иностранной рабочей силы, далее в беседе с другим оппонентом добавил, что по последним имеются квоты и.т.д.).



Пост за № 873: Там, в части касающейся заводов с сарказмом и иронией с моей стороны отмечено. Соглашусь, что беды могут нагрянуть в совокупности.