Цитата: О стопроцентной замене газа никто, конечно, не говорит. Но в перспективе масштабное использование альтернативного топлива способно было бы смягчить ценовые скачки, которые инициируют поставщики газа

А что - уже придумали горелки с совмещённым сжиганием газообразного и твёрдого топлива? Или на каждой котельной будут по два комплекта котлов стоять - для разного типа топлива?

Да и очень сомневаюсь что найдутся пеллеты по такой цене.



[Исправлено: Victor Yang, 13.07.2019 - 13:20]