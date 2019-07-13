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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перенес сюда, а то опять почикают мордоровцы.
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Обликоморале:Вот, но обсуждения однобокие.
elektron:Это лишь личное субъективное мнение одного индивидуума,само по себе ничего не несущее.
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Кого под индивидумом имел ввиду? Если меня, то я то как раз не один такого мнения на форуме.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во чё нашел в архивах.
Флудеры НГ на ярмарке организованной горкомом партии во времена кайда есчо не было интернета.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6232
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.19 - 03:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Volvo заявил, что компания может покинуть Швецию из-за насильственных преступлений: ”Мы строим автомобили, мы не можем решить другие проблемы, это должен сделать кто-то другой".
Это именно та Швеция, которую СВ ставит в пример.
спасибо мигрантам...
Радужная жизнь в Европе, это фэнтезийная мантра либеральных СМИ... Та, благодушная Европа, о которой они сочиняют байки и которую ставят в пример, скончалась лет десять назад.. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2235
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть большая разница между беженцами и иммигрантами, которые потратили кучу сил и средств, и не будут рисковать своей мечтой так по-глупому. Беженцы считают, что им что-то должны, они не собираются ассимилироваться, не готовы принять новую культуру и ценности. Мигранты же в свою очередь осознанно идут на этот шаг, знают примерно что их ждет, оценивают силы. Путь беженца намного короче, меньше волокиты, но и сложнее интегрироваться. Как то так.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1026
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Товаисч бегунок, если с шуткой юмора у тебя проблемы, то это не ко мне.


Шустряк ОМ, как раз с шуткой и юмором спрашивал, мол докопаться решили за гадюкино? Цитата:
Обликоморале:
И я в таком же русле ответил - одна беда не стучит в ворота, но ты ироничный наш и этого не заметил. Что тоже беда, как говорил в посте №870, не одна.


Шустряк ОМ, всё заметил и ответил в русле вашего вопроса, даже согласился, а вы из общего контекста ответа, вырвали отрывок из отмеченного.

Так, в посте за № 873, есть фраза, что беды могут нагрянут в совокупности (выбросы загрязняющие атмосферу из-за не особой технологичности заводов и возможно прибытие большого количества иностранной рабочей силы, далее в беседе с другим оппонентом добавил, что по последним имеются квоты и.т.д.).

Пост за № 873: Там, в части касающейся заводов с сарказмом и иронией с моей стороны отмечено. Соглашусь, что беды могут нагрянуть в совокупности.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Даа..а в деревне Гадюкино опять дожди.(цы)


В Костанае жара, а в деревне Гадюкино и Брайтон Бич опять идут дожди.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3175
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
но обсуждения однобокие.

Я про обсуждение, если что! ;-)
Почему однобокие? Когда местный называет вещи своими именами, то съедается.
А стоит то же самое озвучить "другим" - однобоко?
Может не обсуждения, а восприятие обсуждения однобокое? :lol:
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